Anziana travolta mentre attraversa con il deambulatore: è grave, arriva l'eliambulanza

FERMIGNANO - È ricoverata in prognosi riservata nell’Ospedale regionale di Torrette di Ancona e le sue condizioni sono particolarmente gravi, una donna ultraottantenne investita da un’autovettura in via Donizetti a Fermignano. In un primo tempo è stata soccorsa portata in ambulanza e portata nel nosocomio Santa Maria della Misericordia di Urbino.

Poi, per la complessità delle ferite, trauma cranico, fratture esposte e perdita copiosa di sangue tale da richiedere probabilmente una trasfusione, è stata trasportata a Fossombrone per il volo notturno dell’elisoccorso partito da Falconara. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una carreggiata che è stata teatro di altre collisioni di cui una, decenni fa, mortale per una ragazzina. Da quanto appreso l’anziana signora stava attraversando a piedi la strada, non illuminata a dovere, nei pressi delle strisce pedonali e si sorreggesse su un carrellino deambulante quando è sopraggiunta un’auto condotta da un 40enne locale che l’ha travolta facendola sbalzare 20 metri più avanti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche il personale dei Carabinieri della locale stazione che ha eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’investimento. Il conducente, che non ha visto affatto la signora urtata, è stata sottoposto ad accertamenti tossicologici tra l’altro risultati negativi. L’auto è in stato di fermo. Dopo l’investimento mortale di Edgardo Gelli a poche settimane di distanza un ulteriore violento colpo perpetrato ai danni di una persona anziana che si accingeva attraversare la sede stradale.

