Vuole lanciarsi dal tetto del capannone: salvato dai carabinieri

FERMIGNANO - Una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione notturna lungo le vie di Fermignano salva un 80enne che si era portato sul tetto del capannone attiguo alla sua abitazione con l’intenzione di suicidarsi. L’episodio è accaduto attorno l’una di ieri in una zona artigianale. Con ogni probabilità è stata la badante dell’uomo, originaria dell’est, ad avvisare l’Arma. Non riusciva più a trovare l’anziano sotto la sua vigilanza.