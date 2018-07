La violenza sessuale era inventata: ora la ragazzina 15enne rischia la denuncia

di Luigi Benelli

FERMIGNANO - Alla fine è crollata e ha detto la verità. Si era inventata tutto, quella finta violenza sessuale che aveva fatto piombare l’entroterra di Urbino e Fermignano in un limbo oscuro, tra allarme sociale e caccia all’orco. Lei è una ragazzina di 15 anni che sabato mattina si era presentata assieme alla madre al Pronto soccorso di Urbino denunciando di aver subito una violenza sessuale.Un caso delicatissimo perché riguarda una minorenne e un presunto abuso. La ragazzina è stata sottoposta agli accertamenti medici di rito. Ma da un primo esame ginecologico non sarebbero emersi segni di violenza. Sono stati comunque prelevati campioni sia dai vestiti che indossava che da sotto le unghie. Ha raccontato di essere stata abusata fuori di un locale sulle colline fermignanesi da un ragazzo mentre un amico stava lì a guardare. Era in evidente stato di agitazione, ma non c’erano segni di violenza. Così a fine mattinata è stata dimessa. Ore di ansia e paura perché lei stessa, sul profilo Instagram, aveva scatenato la caccia al ragazzo con la maglia blu. “Lo conoscete?” chiedeva sui social lanciando un appello-allarme. Ma ora rischia un doppia denuncia.