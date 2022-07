FERMIGNANO - Si sono svolti ieri i funerali di “nonna” Paolina Balduini in Scaramucci, 103 anni. L’hanno salutata in tanti tra conoscenti e concittadini. Si è spenta, nel sonno, serenamente, tra i conforti della figlia Luana e dei tanti amati nipoti. Oltre cento anni di storia, di lavoro e di sacrifici, di soddisfazioni, di sorrisi, gioie e dolori. Una donna forte, simbolo di longevità e di storia del nostro amato territorio.

Il sindaco Emanuele Feduzi e l’Amministrazione Comunale «salutano commossi alla dipartita “dlà Paolina dle scarp”». In fondo ha gestito per stagioni immemori il negozio delle calzature in corso Bramante fino, causa comprensibili motivi, è stata sostituita, nella gestione, dalla succitata figlia ma lei, Paolina, non mancava mai, quotidianamente, seduta nella sua piccola sedia, a dispensare consigli e motivazioni per l’acquisto di una calzatura rispetto ad un’altra.