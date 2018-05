Tari e Tares degli anni scorsi: in arrivo centinaia di avvisi salatissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - A Fermignano piovono avvisi di accertamenti Tares – Tari pesantissimi per le tasche di numerosi cittadini che si vedono arrivare raccomandate con allegati bollettini di svariati euro. In media per ogni contribuente “beccato” per «violazione di infedele denuncia» per gli anni 2013 (Tares), 2014, 2015 e 2016 (Tari) si va, tra importi, maggiorazione statale, addizionale provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica dai 300 ai 600 euro cadauno. Intanto il sindaco Emanuele Feduzi fa sapere che «al momento, con il secondo avvio di accertamenti scaturiti dai controlli, su 3.300 utenze sono stati inviati 207 avvisi Tares e 264 avvisi Tari». Attenzione agli anni 2017, attualmente in pagamento con le tariffe pregresse, e al 2018 che si sta maturando.