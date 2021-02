I poliziotti prima pizzicano il cliente e poi il pusher: arrestato con le dosi di cocaina già pronte

FERMIGNANO - Arrestato, dopo una meticolosa e classica operazione fatta di continui appostamenti di agenti travisati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne residente a Fermignano, originario del Marocco. Nella mattinata di sabato si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto con misura cautelare dell’obbligo di firma.

In un primo tempo, dal personale della Polizia, è stato sorpreso l’acquirente che ha dato la possibilità di risalire allo spacciatore. Presso l’abitazione del 35enne sono stati rinvenuti complessivamente 23 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, insieme a 1.200 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio effettuata nei giorni precedenti il week end. Prezzo di vendita di ciascuna dose 100 euro. Tra i consumatori prevalentemente persone che abitano a Fermignano e Urbania e gravitano, purtroppo, nell’universo di droga.

