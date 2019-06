Proprietari narcotizzati poi i ladri rubano anche il cibo nel frigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO _ A Fermignano torna la paura. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi sono tornati i ladri d’appartamento a colpire la zona periferica cosiddetta “le vie dei fiumi” già, altre volte, presa di mira dai furfanti. Tutta la cittadina ne parla. Sembra essere stata colpita una sola abitazione (silenzio assoluto da parte delle forze dell’ordine). In via Cadore, in una villetta, con ogni probabilità, marito e moglie ultrasessantenni, gli unici residenti, già a letto, sono stati narcotizzati con una bomboletta spray o similari. Il furto sembra essere stato perpetrato tra le 2 e le 3 di notte. La mattina, quando i proprietari si sono alzati accusavano un vigoroso mal di testa. I delinquenti hanno rubato gioielli, soldi, portafoglio sfilato dai pantaloni dell’uomo appoggiati in camera da letto. Hanno aperto anche il frigorifero e si sono portati appresso un contenitore pieno di frutti di bosco coltivati.