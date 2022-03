FERMIGNANO - Il camion frigo viaggia a +9 gradi invece che a -18: la Polizia sequestra i "rotoli" di kebab. È successo sulla strada statale Metaurense nel Comune di Fermignano, dove il camon frigo è incammpato in un controllo della polizia stradale. Constata l'elevata temperatura, i poliziotti hanno sequestrato tutta la merce trasportata: "rotoli" di kebab, patatine e pane arabo. Tutti alimenti che avrebbero dovuto viaggiare confezionati ed invece erano accatastati in scatoloni. Tutto il materiale è sottoposto a tutela sanitaria e sarà distrutto. Al conducente sono state elevate multe per 3mila euro.

