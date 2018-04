Tre colpi, pedinati e fatti arrestare i Bonnie e Clyde dei supermercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGANO - I “Bonnie & Clyde” dei supermercati. Zamfir Nelu (1995) e Dumitru Nicoleta (1996), di etnia rumena con residenza, con ogni probabilità fittizia, a Rieti, sono finiti nella rete dei carabinieri dopo una rete di contributi davvero significativi di semplici cittadini e del gestore del Conad di Fermignano. Quest’ultimo, dopo il suono dell’allarme antitaccheggio, al Conad dove i due asportavano dagli scaffali cosmetici e colla per dentiere per un valore di circa 300 euro, visto che non avrebbe potuto perquisirla, ha pedinato la coppia fino al centro della città. Intanto avvertiva il personale della locale stazione della “benemerita”. All’altezza del monumento ai caduti, nel cuore cittadino, i Carabinieri allertati e molto reattivi, intervenivano fermando la coppia e portandosela in caserma. Addosso tutta la refurtiva. Altra refurtiva nell’auto: creme solari, lamette da barba, pomate per viso e per corpo e, ancora… colla per dentiere per un valore complessivo di circa 1.700 euro. Tutta merce trafugata nella prima mattinata dello stesso giorno alla “Smoll” del centro commerciale “Il Consorzio” e alla “Coop” del centro commerciale di Santa Lucia, entrambi in Urbino.