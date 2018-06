Brutta caduta mentre fa motocross: 14enne in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Minorenne in gravi condizioni dopo un incidente sulla pista di motocross. Il giovane è stato protagonista di una brutta caduta, immediati i soccorsi con l'eliambulanza che ha portato il diciassettenne all'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni.Si tratta di un 14enne del perugino che, durante le prove per gara prevista domani, ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente e battendo violentemente il torace sul manubrio. E' stato caricato sull'eliambulanza con destinazione Torrette, ma a quanto si apprende non avrebbe mai perso conoscenza.