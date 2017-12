Caos all'incrocio: il semaforo â€‹rotto resiste anche alle riparazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Il semaforo che dovrebbe dirigere il traffico della circonvallazione di Fermignano all’incrocio tra via Piave e via Montegrappa non funziona. Ma il fatto è che non funziona dalla impressionante grandinata del 14 luglio scorso. Facendo i conti sono oramai 5 mesi. Impallinato da acini grossi come susine, in pratica, era tutto da ripristinare con il cambio delle lanterne a tre colori. Cosa avvenuta tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Ma il semaforo ancora non è in opera. Nonostante si siano visti tecnici alle prese con la cabina elettronica dei comandi, dei colori “giallo, rosso e verde” nemmeno l’ombra.Nel frattempo sono accaduti due piccoli tamponamenti e quasi un investimento di una donna in bicicletta.