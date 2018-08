Incontro ravvicinato â€‹con il lupo mentre lavora sul trattore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Per un po' si sono guardati, senza che l'animale, un lupo, mostrasse alcun timore. Tanto che l'agricoltore, che stava sopra il proprio trattore in procinto di arare un suo campo poco sotto Sant’Angiolino, ha fatto in tempo ad immoratale il lupo. I due, il lupo e l’uomo, si sono "ispezionati" fino a quando l'animale non è tornato nel refrigerio del bosco, in cerca di sollievo e cibo.