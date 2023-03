​Fermignano, incidente da brividi lungo la provinciale: un 27enne si ribalta tre volte con l'auto. Arriva l'eliambulanza

FERMIGNANO- Grave incidente a Fermignano in zona Verziere, lungo la provinciale Metaurense, tra le frazioni di Ca’ l’Agostina e San Silvestro, in un tratto di strada già teatro di schianti tragici. Nel tardo pomeriggio di oggi (24 marzo), per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Urbino, una Fiat Panda è finita fuori strada ribaltandosi almeno tre volte su sé stessa. Alla guida c'era un 27enne di Fossombrone, che per le numerose ferite riportate è stato soccorso dal 118 e trasportato dall'eliambulanza l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L'intervento

L'auto era alimentata a metano e i vigili del fuoco di Urbino intervenuti l'hanno messa in sicurezza chiudendo l'uscita del gas dalle bombole. L'eliambulanza è atterrata nel campo prossimo al luogo dell'incidente, durante le operazioni di soccorso la strada provinciale è rimasta parzialmente chiusa al traffico. Lo schianto ha attirato l'attenzione dei residenti della zona, che hanno temuto per la sorte del conducente. L'asfalto era asciutto e nel momento dell'incidente sulla strada c'era poco traffico