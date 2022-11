Quattro auto distrutte dal fuoco nella notte: l'ombra del piromane su Fermignano

FERMIGNANO - L'ombra del piromane a Fermignano, dove la notte scorsa quattro auto sono state distrutte da incendi pressochè contemporaneamente. Raid incendiario nella notte a Fermignano. Sono andate distrutte quattro autovetture nella frazione Calpino e nel centro urbano. Le circostanze degli incendi, in rapida successione ed estremamente violenti, ne dimostrano l'origine dolosa.

Il primo allarme è scattato alle 2,30 con una chiamata ai vigili del fuoco di Urbino. Sono state incendiate in via Kennedy un'Audi e una Fiat Croma, le fiamme hanno coinvolto e reso inutilizzabile anche una Mini parcheggiata accanto. Alle 2,40 il secondo allarme per l'incendio di un'Audi in via Della Robbia, in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli perché la squadra di Urbino era già impegnata nell'altro incendio. Accertata l'origine dolosa secondo il rapporto dei vigili del fuoco, sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire le ragioni del raid incendiario, che rimandano a un legame tra i proprietari delle tre auto prese di mira e distrutte dal fuoco.