Esplosione di gioia al tabacchi: gratta e vince 10mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Natale da “quattro zeri” per un cliente della “Ricevitoria n. 2” di Gostoli Angela, ubicata nella centralissima piazza Garibaldi. Un fortunato giocatore ha ricevuto un bel pacco pieno zeppo di euro, con la “mitica” Angela vestita, eufemisticamente parlando, da “Babbo Natale”.Grattando, nella Tabaccheria, un biglietto del “Miliardario” da 5 euro, il giocatore della zona ha vinto la bella sommetta di 10mila euro. Angela si lascia andare anche al prossimo vicino futuro: «Stai a vedere che la pioggia di euro arriverà anche per Capodanno e la Befana perché non c’è uno senza tre!». La “grattata” del fortunato cliente è avvenuta a casa propria ma, non credendo ai suoi occhi che moltiplicavano sotto il numero 44 tanti “zero”, il chiarimento della vincita ha avuto luogo in Tabaccheria, furtivamente a orecchi ed occhi indiscreti anche se la gioia e la soddisfazione di cliente ed esercenti hanno preso il sopravvento.