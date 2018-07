Carambola tra auto dentro la galleria: paura per quattro bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO – Il bilancio, alla fine, è meno pesante di quanto si temesse: ma c’è stata grande paura oggi pomeriggio per uno schianto avvenuto nella galleria del Furlo.Nell’incidente sono rimaste coinvolte e danneggiate quattro auto, a bordo delle quali viaggiavano 11 persone. Alla fine sono rimasti feriti in maniera non grave due adulti, mentre sono usciti incolumi, per fortuna, 4 bimbi che erano sulle auto coinvolte. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, il traffico ha subito qualche rallentamento.