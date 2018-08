Il camion di fieno prende â€‹fuoco all'improvviso: l'autista salta fuori e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Un camion che trasportava paglia ha preso fuoco, ieri sera, alla periferia di Fermignano. In breve tempo il mezzo si è trasformato in una montagna di fiamme. Illeso, anche se sotto choc, il conducente uscito dall'abitacolo appena in tempo.Una volta dato l'allarme sul posto è piombata una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi. Il rogo, per cause ancora al vaglio, si è originato alle 20. Alle 21 l'incendio era stato circoscritto e l'area, compreso il campo attiguo che era stato attaccato dalle fiamme, bonificata. Qualche disagio si è verificato per la viabilità, anche se il mezzo, fortunatamente, stava percorrendo una via secondaria.