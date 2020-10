Caduta choc per un centauro di Jesi: ferito nel crossodromo La Ginestra

FERMIGNANO - Attimi di paura a Fermignano nella mattinata di oggi per l’incidente che ha visto coinvolto un ragazzo poco più che ventenne di Jesi nel crossodromo La Ginestra. Il giovane si trovava in sella alla propria motocicletta durante le prove di qualifica alle varie gare di categoria Uisp quando, letteralmente disarcionato dalla sua potente moto, perdendone il controllo, è rimasto vittima di una brutta caduta. Immediati i soccorsi. Il motociclista è stato dapprima stabilizzato dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il ragazzo non è in pericolo di vita ma, come da prassi, resterà in osservazione almeno per 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 21:54

