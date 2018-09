Bomba d'acqua, smottamenti e strada chiusa. Tromba d'aria scoperchia capannone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO – Bomba d’acqua sul Montefeltro tra Urbania e Fermignano: allagamenti, smottamenti e provinciale chiusa. Tromba d’aria a Carpegna scoperchia un capannone.I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi dovuti alle piogge che hanno interessato i comuni di Fermignano e Urbania, con squadre di Urbino e di Pesaro all'opera per allagamenti, ingombri stradali, frane e smottamenti del terreno. Attualmente la S.P. 4 Metaurense è chiusa al traffico ed il personale della provincia sta effettuando lavori per ripristinare la circolazione. Personale del distaccamento di Macerata Feltria è intervenuto nel Comune di Carpegna a seguito di una tromba d’aria che ha scoperchiato parzialmente il tetto di un capannone industriale.Al momento non sono segnalati danni a persone.