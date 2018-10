Armati e incappucciati assaltano una villa Notte incubo per la famiglia di un ingegnere

di Eugenio Gulini e Silvia Sinibaldi

FERMIGNANO - Torna la paura, l’incubo di un risveglio, nel cuore della notte, con le pistole puntate al volto. Questo il copione andato in scena mercoledì notte in una villa in località Ca’ Minutolo Di Sotto, la strada che da via Piave sale a Monte Polo.Tre banditi armati e incappucciati hanno fatto irruzione nella villa dell’ingegner Vincenzo Cleri, un ingegnere ex dipendenti dell'Api a Falconara, che stava dormendo insieme alla moglie Fabrizia Filippini, alla figlia Alice e alla nipotina di 13 anni. Con ogni probabilità i rapinatori hanno atteso, nascosti tra la fittissima vegetazione circostante, il rientro a casa della figlia dell’ingegnere per attuare il blitz intorno alle 2.