FERMIGNANO Ultimi giorni di lavoro nella sua scuola per Antonia Ghiandoni, una professoressa che rimarrà nel cuore di generazioni, oggi, per la maggior parte, diventate uomini e donne. A tutte ha insegnato, con naturalezza infinita, qualcosa che va oltre le nozioni visto lo stupendo rapporto che ha coltivato e semina ancora con molti di loro. Antonia, originaria di una numerosa famiglia che ha fatto la storia di Fermignano nel dopoguerra, si è fatta apprezzare negli anni per la sua serietà e per la sua umanità, lasciando, indubbiamente, un ricordo positivo in ognuno, ma è stata un esempio anche per i suoi colleghi. Tutti quanti li porterà nel cuore. Si è diplomata in ragioneria ma invece della scrivania da contabile ha preferito continuare gli studi in Teologia. Inizia a insegnare religione nel 1982 e completa gli studi nel 1986 con la prima laurea. Nel 1991, ecco la seconda. Entrambe con il massimo dei voti e lode. Per ben 42 anni svolge il suo delicato ma prezioso lavoro di educatrice nelle scuole medie di Fermignano con brevi parentesi anche ad Urbino ed Urbania dedicandosi sempre con passione «ai suoi ragazzi». Così li ha sempre chiamati. Proprio negli ultimi anni ha visto avverarsi il desiderio di insegnare, nella stessa sede e scuola del “Bramante” di Fermignano, insieme alla figlia Annalisa. Ora non le resta che esaudire un ulteriore sogno di una vita: il Cammino di Santiago di Compostela. L’aspetta una lunga e tortuosa strada. Non le farà paura.