Sorpresa sulla spiaggia di Pesaro: fa il bagno un fenicottero rosa

PESARO - Sorpresa nel primo pomeriggio sulla spiaggia Sottomonte di Pesaro. A ridosso della scogliere è stato avvistato dai bagnanti un fenicottero rosa. E subito è scattata la caccia al selfie. Tantisisme persone presenti sul litorale si sono fiondate sul bagnasciuga per immortalare l'animale che, come se nulla fosse, se ne stava a ridosso della scogliera, ad alcuni metri della riva. Non è la prima volta che il fenicottero viene avvistato sulla spiaggia. Durante l'estate 2022 l'animale è stato sorpreso nel tratto di lungomare tra Fano e Senigallia, catturando ogni volta la curiosità dei presenti.