Femminicidio, Fano ricorda Anastasiia e le 6mila donne uccise con un pannello commemorativo: «L'orrore ha rubato complessivamente 1841 anni di vita»

FANO - Sono passati 41 anni dal lontano 5 settembre 1981 in cui vennero aboliti il delitto d’onore e il matrimonio riparatore. Un primo passo verso il diritto della donna ad essere riconosciuta come soggetto di diritti. Da quella data sono comunque oltre 6.000 le donne uccise per mano di un uomo che diceva di amarle. Quest’anno, con sempre maggior intensità, l’Associazione Cante di Montevecchio, a Fano, continua la lotta contro ogni forma di violenza di genere.

Gli anni non vissuti

Lo fa ponendo l’accento su un dato dolorosamente vero e concreto come quello relativo gli “anni rubati” a tutte le donne uccise. Ponendo a 84 anni il limite statistico dell’aspettativa di vita di una donna (fonte ISTAT), nel 2022 gli anni non vissuti ammontano a 1841.

Il pannello commemorativo

Il 25 novembre alle ore 9 si apporrà all’ingresso dell’Associazione in via Francesco Palazzi 5 il pannello commemorativo in memoria di tutte le 50 vittime del 2022 con un pensiero speciale per Anastasiia, uccisa il 13 novembre a Fano. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.