Federica Pellegrini aspetta un figlio da Matteo Giunta: l'annuncio social con Viva la Vida, la scritta sul pancino e un bacio che vale più di mille record. Guarda il video

Divina anche nell'annuncio video, a suo modo spartiacque (per restare in tema), su Instagram. Mischiando nuoto, record battuto, il gesto mimato del «ti sto guardando» (rivolto a chi o Chi?), una scritta in inglese sulla pancia, senza audio ma accompagnata da musica ad hoc (Viva la vida dei Coldplay) e un bacio finale, con suo marito Matteo Giunta, che vale più di mille parole. Mettete insieme tutto ed ecco la conferma: Federica Pellegrini, 35 anni il prossimo 5 agosto, è incinta.

L'annuncio su Instagram

I rumors spazzati via

I rumors dei giorni scorsi, che l'avevano non poco stizzita perché partiti da un pancino sospetto notato durante una vacanza a Sabaudia (sospetto per lei, perché la maggior parte delle persone un fisico come il suo, scolpito in anni di piscina, se lo può solo sognare), sono stati spazzati via come faceva in vasca, con gli avversari, da questo annuncio atipico. Una bracciata poderosa, un colpo di pinna e tanta schiuma metaforica con quel “We’ll take it back!!!”, tradotto "Ce lo riprenderemo", scritto sul ventre (ancora parecchio scolpito) e postato sul profilo Instagram, dalla molteplice valenza: un dialogo tra lei è il suo corpo da atleta e da futura mamma, forse un messaggio per la nuova vita che sta sbocciando o per il marito.

Il record che durava da 14 anni

Un annuncio speciale, in un giorno speciale. Quello in cui, dopo 14 anni, una ragazzina australiana, tale Molly O'Callaghan, 19 anni, le ha strappato il record del mondo che Federica aveva scolpito nell'acqua d'oro delle piscine romane nel 2009.

Primato e record social

Un primato da guinnes: era diventato, da pochissimo, il più longevo del mondo. Un altro record, nel frattempo, è arrivato: gli oltre 100mila cuoricini che il post ha segnato in meno di 2 ore. Tanti commenti, tra i quali quello di una ostetrica: «Dispiace solo che vi abbiano privato della libertà di comunicarlo con i vostri tempi! Auguri». Grande verità se si ripensa a come Fede e Matteo, marito e moglie da 11 mesi esatti, per anni abbiamo negato la loro frequentazione nel nome di una privacy legata ai ruoli che entrambi ricoprivano (lei atleta, lui allenatore). È anche vero che con il ritiro di lei, la coppia si era sicuramente aperta di più (vedi la loro partecipazione a Pechino Express, i resoconti social delle vacanze e della normale vita di coppia) ma l'annuncio di un figlio resta comunque qualcosa di profondamente intimo e da condividere nei tempi e modi che ciascuno si sente.

Una ricerca di normalità felice condivisibile anche se complicata, oggi, se si è personaggi pubblici. Al di là di tutto, una cosa è certa: con il Dna dei genitori, il mix veneto-pesarese del nascituro o nascitura promette benissimo. Molly O'Callaghan & Co. sono avvisati: futuri Giunta-Pellegrini sono ormai in arrivo.