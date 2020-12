FANO - Il trasporto eccezionale trancia il cavo dell'alta tensione: yacht a fuoco, black out in mezza città. É successo questa mattina intorno alle 11,30 in via Roma a Fano, quando un scafo di 35 metri ha urtato, durante un trasporto eccezionale, i cavi dell'alta tensione, tranciandoli.

La scinitilla ha provocato un prinicipio di incendio nella copertura dello scafo, prontamente spento dai vigili del fuoco immediatamente intervenuti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma diversi quartieri sono rimasti al buio per l'interruzione della linea elettrica.

