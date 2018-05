Vuole buttarsi dalle mura donna lo vede: salvato in extremis dagli agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Lo hanno fermato appena in tempo, sul muretto di via Mura Malatestiane, prima che precipitasse nel vuoto. Due agenti della polizia locale e un poliziotto della volante del commissariato hanno trattenuto ieri mattina un marocchino che aveva intenzione di lanciarsi di sotto. L’allarme l’aveva dato una signora che alle 8,45 aveva segnalato al commissariato e alla polizia municipale quell’immigrato di circa 60 anni - risultato poi regolare e residente a Fano - seduto sul muretto, alle spalle della scuola Gandiglio, con le gambe penzolanti nel vuoto, 20 metri sopra la ferrovia. All’arrivo delle due pattuglie, l’uomo, farfugliando qualcosa, è sceso dal muretto ma poi ha cercato di buttarsi. È stato portato in commissariato e poi ricoverato a psichiatria.