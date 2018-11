Volontaria rapita in Kenya Città sconvolta: «Silvia siamo con te»

di Osvaldo Scatassi

FANO - Africa Milele è una piccola Onlus fanese impegnata in campagne di solidarietà in Kenya e a un suo progetto sull’infanzia fragile coopera Silvia Romano, la ventitreenne volontaria milanese rapita martedì scorso da un gruppo di armati nel villaggio africano di Chakama. Facile intuire lo choc. È rimasta chiusa per tutta la mattinata di ieri e anche nel primo pomeriggio la sede dell’organizzazione, in un condominio di villette a schiera lungo via Torno nelle campagne a Falcineto. I carabinieri hanno assunto informazioni dalla fondatrice, Lilian Sora: le autorità italiane sono infatti già al lavoro per trovare la più rapida soluzione del caso. Dal sito internet dell’associazione fanese è stata rimossa ogni precedente sezione ed è rimasto un solo eloquente messaggio: «Non ci sono parole per commentare quello che sta accadendo. Silvia, siamo tutti con te».