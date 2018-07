Violento schianto contro un'auto: centauro 47enne soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Violento schianto nel pomeriggio, uomo ferito gravemente portato all'ospedale di Torrette in eliambulanza.E' accaduto nel pomeriggio proco dopo le 15 in via Papiria dove, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono violentemente scontrate un'auto ed uno scooterone. Ad avere la peggio il centauro, un 47enne di Carrara di Fano, per il quale i soccorritori hanno chiesto il trasporto urgente all'ospedale regionale di Torrette con l'eliambulanza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori.