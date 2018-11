Violento frontale tra auto e scooter: il centauro a Torrette in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Fano, in via Bellandra nella zona di Sant'Orso.Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, si sono scontrati frontalmente una Fiat Punto con alla guida un 70enne ed uno scooter condotto da un 34enne. L'urto è stato piuttosto violento ed il centauro è stato scaraventato a terra. L'uomo non ha mai perso conoscenza, ma, viste le sue gravi condizioni, i soccorritori del 118 hanno allertato l'elimabulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco.