Sfiora il Jackpot milionario del Superenalotto, ma si consola con un "5" da 21mila euro

FANO – Sfiora il Jackpot da 60 milioni ma ha comunque tanti motivi per consolarsi. Cinque numeri in una giocata al SuperEnalotto, quelli giusti, hanno fruttato quasi 21.000 euro a un affezionato cliente del bar tabacchi King Coffee Metauro, a Fano in viale Piceno 178. Ieri l’appuntamento con la buona sorte, al termine della seconda estrazione settimanale. Anche se non si tratta di una cifra record, il suo ammontare è senz’altro interessante. «Abbiamo avuto numerose vincite fino ai 5.000 euro, mai però prima d’ora era stata superata questa quota», afferma il titolare dell’esercizio, Marco Wu.

