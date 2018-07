Vigili urbani e capitaneria in spiaggia: fuggi fuggi di ambulanti e 32 sequestri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il Comune di Fano si è attivato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, svolgendo due azioni lungo il litorale finalizzate al contrasto del commercio abusivo in spiaggia.«Siamo intervenuti – ha dichiarato il comandante Anna Rita Montagna – prima a Torrette, poi a Sassonia dove abbiamo provveduto ad effettuare 32 sequestri amministrativi avviando un procedimento penale per il commercio di merce contraffatta. Nell’occasione sono stati identificati e controllati due extracomunitari. Altre azioni del genere sono in programma, come disposto dalla circolare governativa».Tra la merce sequestrata soprattutto teli da mare, costumi da bagno, bigiotteria, borse e portamonete, giocattoli e palloncini dotati internamente di luci a led. Per la maggior parte dei casi si tratta del solo sequestro, in quanto la merce che veniva offerta dai venditori abusivi, non portava né etichette né marchi contraffatti; in più alla vista degli agenti, anche se tra quelli in divisa operavano anche alcuni in borghese, i venditori se la sono data a gambe dileguandosi nella selva degli ombrelloni delle concessioni.