FANO - E’ in via di conclusione un accordo tra il Comune di Fano e l’Amministrazione provinciale per la realizzazione di una rotatoria a Fenile, dove la provinciale di Carignano incontra via del Mulino, la via che si addentra nella frazione.

La notizia è stata data da Fabiola Tonelli, l’assessora che gestisce contemporaneamente la delega alla viabilità e quella ai lavori pubblici, spesso intimamente connesse.

L’infrastruttura risulta a lungo richiesta da tutti gli abitanti di Fenile, a causa della pericolosità dell’incrocio, spesso percorso ad alta velocità dal traffico di attraversamento. «E’ stato già redatto il progetto preliminare – ha chiarito l’assessora – per un impegno finanziario di 225.000 euro che sarà diviso tra i due enti, la Provincia utilizzando un finanziamento del Mit, il Ministero dei Trasporti, pari a un importo di 87.000 euro, il Comune intervenendo con la differenza, comprensiva anche dell’aumento dei prezzi che in questi ultimi tempi hanno caratterizzato un po’ il costo di tutti i lavori pubblici». La rotatoria costituisce anche il punto di accesso alla pista ciclabile che realizzata fino al ponticello sull’Arzilla, nei pressi del quartiere della Trave, è stata dotata proprio nei giorni scorsi dell’impianto di illuminazione.Una volta completata questa potrà condurre i ciclisti, attraverso un itinerario protetto, fino al mare. E’ in avanzata fase di costruzione invece la rotatoria più piccola che fa parte del progetto che ha rivoluzionato la viabilità nei pressi del Codma. Tra un mese dovrebbe verificarsi la conclusione dei lavori. Si tratta della rotatoria più piccola che indirizza il traffico o lo assorbe dal quartiere di Rosciano; essa interagisce con la rotatoria più grande che è già stata resa agibile su uno dei punti più critici della viabilità fanese, dove in passato si sono verificati non pochi incidenti; a questa ancora mancano le rifiniture della parte esterna dei cordoli, ma già ora il traffico scorre in sicurezza. Si tratta di ritocchi rimasti in sospeso per l’aumento dei costi, spingendo l’Amministrazione Comunale a cercare nuove risorse. «Con la Provincia – ha aggiunto l’assessora Fabiola Tonelli – stiamo lavorando anche per effettuare un intervento di moderazione del traffico nei pressi del parcheggio retrostante la vecchia chiesa a Rosciano. Anche qui purtroppo la Flaminia ha preteso il suo tributo di sangue: la statale è stretta e gli utenti più deboli del traffico devono essere adeguatamente tutelati. Qui è prevista la realizzazione di un marciapiede delimitato da un cordolo dotato di segnalatori che invitano gli automobilisti a diminuire la velocità; nei pressi, davanti alla chiesa, è prevista invece la realizzazione di una nuova rotatoria che renderà più sicuro l’ingresso nelle vie del quartiere. L’opera attualmente è in via di progettazione e l’Amministrazione Comunale è impegnata nella ricerca dei finanziamenti». Allargando l’area che sarà occupata dalla circonferenza della rotatoria sarà giocoforza sacrificare parte della superficie del parco che, ristrutturato recentemente, costituisce un buon punto di aggregazione.