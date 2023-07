FANO La domanda è: «Quale centro storico vogliamo per Fano?». Lo chiede Enrico Zampa, titolare insieme con la sorella Elena della gastronomia Ambrosia in via Bovio, che ha promosso una raccolta di firme per pedonalizzare la strada. Circa 250 sottoscrizioni in 48 ore, ma il conto dovrebbe crescere in fretta dopo gli episodi di mercoledì sera.



La paura



Una vettura ha speronato un paio di tavoli esterni in via Cavour, per poi strofinarsi (la gente del posto afferma che il mezzo era lo stesso) contro il muro di un negozio, proprio nello spazio tra due vetrine. «Molta paura in entrambi casi», assicuravano ieri i testimoni. Quindi si torna alla domanda di partenza: «Quale centro storico per Fano? – incalza Zampa – Lo vogliamo ancorato al secolo scorso oppure in linea con esigenze più moderne? Quindi più accogliente per ciclisti e pedoni, che possano girare senza l’assillo di guardarsi le spalle dalle automobili. Fano è la Città dei bambini e delle bambine, che in centro storico tendono a muoversi in maggiore libertà, com’è giusto che sia, rispetto ad altri quartieri.

L'appello



L’appello a pedonalizzare via Bovio risponde, è evidente, anche alle esigenze delle attività commerciali: abbiamo bisogno di spazi all’aperto per lavorare meglio e portare il pane sulla nostra tavola». Zampa ha avviato la raccolta di firme dopo il diniego ricevuto dalla sua domanda di occupare il suolo pubblico con alcuni tavoli esterni.

Il no è stato motivato con la necessità di preservare il passaggio di ambulanze e altri mezzi di soccorso. I percorsi alternativi però non sembrano mancare e di conseguenza Zampa non ha desistito: «L’assessore Etienn Lucarelli ha detto che, se i vicini vogliono, l’ente locale è pronto a pedonalizzare. Convinto che la strada sia dei fanesi e non dei vicini, ho quindi coinvolto la cittadinanza con la raccolta di firme. Il problema è anche di sicurezza, circa un anno e mezzo fa avevo già avvisato l’amministrazione comunale con una posta elettronica certificata: in via Bovio le automobili vanno davvero troppo forte. Credo che questo accesso indiscriminato al centro storico dovrebbe essere eliminato».



Il rammarico



Resta, in conclusione, un rammarico. Chiosa Zampa: «Ho presentato ad aprile la domanda per occupare il suolo pubblico, la risposta dell’ente locale è arrivata a fine giugno. Inconcepibile. Sarebbe invece necessaria una macchina comunale più in linea con le esigenze degli operatori, in una città che si definisce turistica».