Sente il vetro rompersi sorprende il ladro, lo insegue in strada e lo fa arrestare â€‹

FANO- Scopre un ladro in casa, lo rincorre per strada e alla fine arriva in suo soccorso un’autoradio dei carabinieri, che arresta il malvivente, un quarantenne brindisino senza abitazione e senza lavoro. Non si è perso d’animo l’inquilino di un appartamento estivo a Sassonia, non lontano dalla zona del porto, quando ieri notte ha intravisto nel buio la figura di un altro uomo che si stava allontanando di corsa. Il turista era stato appena svegliato da un tonfo, proveniente dalla vetrata d’ingresso, e dopo che si era alzato dal letto aveva trovato pezzi di vetro sul pavimento. Nel giro di pochi secondi ha avuto la conferma visiva dei suoi sospetti: un balordo si era appena introdotto nell’appartamento. L’inquilino gli si è messo alle calcagna, mentre la compagna chiamava il 112: una pattuglia del nucleo radiomobile era già in zona ed è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. In una traversa di viale Adriatico ha notato i due uomini che correvano, li ha raggiunti e ha arrestato il topo d’appartamento. Aveva ferite allo zigomo e allo sterno, se le era procurate per uscire in tutta fretta dal buco nella vetrata che aveva sfondato poco prima. Il Tribunale ha convalidato l’arresto. Patteggiata la condanna a un anno di reclusione.