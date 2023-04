Il Vespa club di Fano e la festa della tagliatella: giornata culinaria con la prova vincente dell'assessore Lucarelli

FANO - Appartengono ad un dei club più vecchi della città di Fano, costituito nel secolo scorso, nel 1949 subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Sono oltre un centinaio, accomunati dalla passione per i motori, per un veicolo in particolare: la Vespa.

Club Vespa e la festa della tagliatella: l'assessore Lucarelli vince la prova

Veicoli vintage che curano con meticolosa attenzione, simbolo per la loro passione di viaggiare all’aria aperta, riferimento dell’idea di vacanza. Per il club quella di ieri è stata una giornata particolare: ha organizzato la festa della tagliatella, l’occasione per ritrovarsi nell’ambito di un concorso che vede giovani e meno giovani cimentarsi con farina e mattarello, una prova alla quale si è cimentato, rivelando sorprendenti attitudini, anche l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, la cui prova culinaria è risultata addirittura vincente.

«In giro per l’Italia dove partecipa a molti raduni - sottolinea l'assessore Lucarelli -, è uno dei più attivi ambasciatori delle bellezze fanesi». Tante le iniziative sociali del club: in collaborazione con il proprietario del ristorante Prima Secca hanno portato doni ai bambini per 2.000 euro: felpe ai disabili ospitati all’Oasi dell’Accoglienza, giochi ai bambini ricoverati all’ospedale e partecipanti alla festa della gluppa. Ora i vespisti sono pronti a svolgere servizio alla Collemar –athon, così come l’hanno fatto in occasione del carnevale.