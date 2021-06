Folata di vento da paura fa cadere un pioppo sopra la macchina: automobilista graziato ma mezzo distrutto

FANO Un grosso pioppo è crollato su una Fiat Punto bianca in sosta lungo via Vittorio Veneto a Fano, nella tarda mattinata di ieri, a causa di una folata di vento. L’albero ha colpito la parte posteriore dell’automobile, quella dove si trova il bagagliaio, provocando danni piuttosto rilevanti.

Per fortuna in quel momento l’abitacolo non era occupato da persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la Fiat Punto dall’enorme peso del pioppo, tagliandone a pezzi sia il tronco sia i rami. L’albero è caduto a terra intorno al mezzogiorno dal giardino di una vicina proprietà privata. La mattinata ventosa ha provocato danni anche a una palazzina nella zona di viale Cesare Battisti: una raffica ha provocato la rottura di alcuni vetri, facendo sbattere con violenza le finestre rimaste aperte. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che si è incaricata di verificare le condizioni di sicurezza. Anche la riviera fanese è stata battuta da folate sostenute di scirocco, il vento proveniente dalla Siria, che durante la stagione estiva può provocare fastidi in spiaggia, perché solleva sabbia e polvere. Disagi comunque risolvibili con qualche piccolo accorgimento: alcuni bagnanti hanno però preferito fare ritorno a casa, mentre la gran parte è rimasta a prendersi la tintarella.

