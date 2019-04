«Ciao, ci vediamo domani»: chiude la chat con gli amici e si spara a 29 anni

di Osvaldo Scatassi

FANO – «Ciao, ci vediamo domani», ha detto ai colleghi di lavoro nella sede fanese della Croce Rossa, l’altro ieri sera intorno all’ora di cena. Assai probabile però che Giorgio Spezi, 29 anni, residente a Sant’Orso insieme con i genitori, avesse già deciso che per lui non ci sarebbe stato futuro. Ha continuato a chattare con gli amici almeno fino alle 22, poi si è seduto in camera da letto, si è puntato alla tempa la sua pistola calibro 9, che deteneva legalmente, e si è...