FANO Il fattore tempo è sempre più stringente nel percorso della cosiddetta variante Gimarra, il progetto che prolunga la strada interquartieri dalla Trave alla statale Adriatica. Avviata dagli uffici della Provincia, come di norma in questi casi, la valutazione di impatto ambientale Via: il termine per presentare le osservazioni è sabato 27 maggio.

APPROFONDIMENTI LA VITTORIA Sulla rotta dei trabaccoli ricordando Cinquepalmi: l’attraversata più veloce è della Stardust, al timone Letterio Morabito



I passaggi





Dopodiché la documentazione sarà consegnata al Comune di Fano, per eventuali integrazioni, informazioni e chiarimenti, poi in base alle risposte si pronunceranno Provincia e Regione. I diversi passaggi della vicenda sono seguiti con estremo interesse dai residenti in zona, la prima fascia collinare a ridosso della costa e dell’area urbana, dopo che alcuni di loro hanno costituito un comitato in aperto dissenso rispetto al progetto.

In questo caso il trascorrere dei giorni e delle settimane gioca vantaggio degli oppositori. È infatti stabilito che entro il 30 giugno prossimo dovranno essere assegnati i lavori per prolungare l’interquartieri fino al tratto di Statale 16 a Gimarra di Fano, altrimenti saranno persi i 20 milioni che finanziano gran parte dell’opera, previsti dal 2018 nel protocollo Regione-Comune.

Il costo stimato



Il costo totale stimato supera i 25 milioni. Un bando molto complesso, a memoria una tra i più grandi nella storia amministrativa a Fano, se non il più grande in assoluto. E dai residenti si fa inoltre notare che è ancora attesa la delibera sulla proroga al 30 giugno, dopo che il comitato interministeriale Cipes si era riunito in merito alla fine del dicembre scorso. Intanto gli uffici tecnici in Municipio sono attesi da un’altra bella mole aggiuntiva di lavoro. Nei giorni scorsi è infatti scaduta la possibilità di presentare osservazioni (le modifiche richieste dai cittadini) sulla cosiddetta Variante Gimarra.

Le osservazioni ricevute



L’ente ne ha già ricevute oltre un centinaio, però altre dovrebbero essere consegnate via posta e di conseguenza manca ancora l’ufficialità sul numero totale. Si tratta comunque di un forte segnale all’amministrazione comunale, lanciato tanto dai residenti quanto da associazioni ambientaliste riguardo a un tracciato che si sviluppa vicino alla pista Zengarini, oltrepassa il torrente Arzilla, arriva al Carmine e infine punta verso la statale Adriatica. Previste due gallerie artificiali. Per chi si oppone al progetto, un’opera inutile e dispendiosa; per i suoi sostenitori (ma ci sono distinguo anche nella maggioranza di centrosinistra) è invece una soluzione destinata a migliorare la viabilità verso Pesaro. Tornando alle osservazioni depositate in Municipio, il loro contenuto è stato anticipato in larga parte durante il prolungato botta e risposta sul progetto in questione.



I residenti hanno già annunciato di essere pronti, qualora sia necessario, a tutelarsi in ogni sede che riterranno opportuna. Intanto contestano il costo finale, ritenendolo sottostimato, e chiedono che l’opera sia cancellata dal piano regolatore per una serie di motivi. Sostengono infatti che il prolungamento dell’interquartieri non rispetti il programma elettorale del centrosinistra fanese e nemmeno la delibera di mandato, aggiungendo che avrà un rilevante impatto ambientale.