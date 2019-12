Fano, vanno ad arrestarlo per vecchie condanne e gli trovano in casa un chilo di hashish e marijuana

FANO - Vanno per arrestarlo per condanne precedenti, ma in casa gli trovano mezzo chilo di marijuana e mezzo chilo di hashish. I carabinieri della Stazione di Fano hanno tratto in arresto un giovane fanese, classe ’95, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno raggiunto l’abitazione del giovane, nel quartiere Fano 2, in tarda serata, per eseguire a suo carico un ordine di carcerazione per delle pene concorrenti legate a reati precedenti, dallo stesso già commessi, e per i quali doveva ancora scontare la pena complessiva di anni 3 e mesi 1 di reclusione.

Un’attività pressocchè ordinaria quella dei militari, che si sarebbe dovuta esaurire con l’accompagnamento in carcere del giovane. Invece l’attenzione e il fiuto investigativo degli operanti ha permesso di accertare un certo nervosismo del giovane alla vista dei militari. Da qui la decisione di procedere ad un controllo più approfondito dell’abitazione: sul tavolo del salone è stato rinvenuto un bilancino di precisione e una dose di stupefacente del tipo hashish, in relazione ai quali il giovane ne ha subito dichiarato la paternità e il loro uso personale. Ma il bilancino rinvenuto ovviamente lasciava presagire a qualcosa di diverso: i carabinieri hanno a quel punto controllato tutti i locali della casa e nella camera da letto del giovane hanno rinvenuto, rispettivamente nelle adiacenze del letto e all’interno del comodino, altri due panetti di 35 e 70 grammi di hashish, nonché tre “grinder”, dispositivi con all’interno piccoli chiodi che servono per macinare normalmente marijuana. Ben occultata all’interno dell’armadio è stata infatti rinvenuta anche una busta trasparente contenente oltre mezzo chilo di marijuana, nonché altri 4 panetti di hashish del peso di 100 grammi cadauno. Un ingente quantitativo quello rinvenuto, mezzo chilo di hashish e oltre mezzo chilo di marijuana (520 grammi per la precisione) che non lasciano molti dubbi circa la destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente. A ciò si aggiunga anche il rinvenimento di denaro contante e di materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

