Vandali scatenati: tagliate in pieno giorno le reti del campo

FANO – Non hanno più bisogno di luoghi appartati e nemmeno cercano il buio. Quando si tratta di colpire, per i vandali ogni occasione può essere buona. E se ci scappa poi il divertimento, meglio ancora. Indicativo quanto accaduto già più di una volta alla pista di pattinaggio del Lido, che con la gestione affidata all’Alma Juventus Fano di calcio a 5 è stata dotata appena qualche settimana fa di un nuovo manto in erba sintetica e anche di nuove reti di protezione lungo il perimetro e a mo’ di copertura, così da impedire la fuoriuscita dei palloni. E' infatti in corso il primo dei tornei che connoteranno la stagione di uno dei siti storici del lungomare fanese di cui si intende promuovere il rilancio. In pieno giorno e in un punto in cui d’estate di gente ne passa praticamente ogni minuto, ragazzini per nulla spaventati dall’idea di essere beccati hanno praticato buchi nella rete per introdursi abusivamente all’interno del rettangolo di gioco e servirsene per dare due calci, approfittando del fatto che il gestore non può essere presente per l’intero arco della giornata e che l’attività è concentrata nelle ore serali.