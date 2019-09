Vandali scatenati: fioriere ​rotte e cartello stradale abbattuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANO Un’antipatica sorpresa aspettava ieri mattina il titolare del ristorante da Tano, in fondo a via del Moletto. Nella notte qualcuno ha abbattuto parte delle fioriere esterne, realizzate con mattoni a secco, e un palo della segnaletica (quello con il cartello della pista ciclabile), che poi è stato buttato a terra un po’ più in là.I mattoni delle fioriere sono stati messi di nuovo al loro posto, mentre il palo della segnaletica è stato appoggiato, in modo che potesse essere ancora visto da chi frequenta la zona mare di Fano. L’episodio è avvenuto probabilmente tra l’1 di notte e le 7 del mattino, quindi nelle sei ore tra la chiusura del locale e la sua riapertura, e in via del Moletto lo si ritiene la probabile opera di qualcuno che poco prima aveva esagerato in una serata trascorsa in spiaggia.