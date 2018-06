I vandali distruggono anche â€‹l'ultima panchina rimasta al Pincio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il Pincio ancora sotto pressione. Nonostante l’aumentata vigilanza da parte dei vigili urbani e degli agenti del Commissariato, notati stazionare più volte nei giorni scorsi nei pressi dei giardini che occupano l’area del bastione, qualcuno si è divertito a distruggere l’unica panchina esistente all’interno del baluardo.E’ una panchina in legno che sarebbe stata sostituita dal nuovo arredo compreso dal progetto di ristrutturazione di tutto il largo di Porta maggiore e dall’area archeologica, ma non è riuscita a sopravvivere alla furia dei vandali. E’ anche una panchina “storica” che ha svolto le funzioni di giaciglio per i senza tetto, luogo di riunione per tanti studenti in attesa dell’autobus, convegno per le badanti che qui si incontravano nelle ore di libertà e punto di osservazione di qualche turista che intendeva godersi l’immagine della statua e dell’arco di Augusto da un punto di vista particolare.