Vandali ancora in azione: giardini Bracci distrutti. L'area verde del centro presa di mira un'altra volta

FANO - E’ un vero e proprio accanimento quello che stanno subendo i giardini Bracci di viale Dodici Settembre, unica area verde del centro storico dotata per giochi per bambini. Giochi che vengono ripetutamente distrutti o deturpati da vandali che infieriscono sugli stessi con una violenza del tutto gratuita.

Altalene rotte, supporti lordati con pennellate di vernice, segni di bivacchi, rifiuti abbandonati. Ancora una volta l’area verde che si estende dalla palestra Venturini fino all’istituto Cesare Battisti fa le spese della maleducazione in un luogo molto frequentato da mamme e nonni che vi portano a giocare i loro bambini. Tra l’altro pochi sanno che l’area è percorsa da un sentiero realizzato con basoli romani, tratti da uno scavo archeologico realizzato in centro storico. I giardini Bracci si trovano costeggiati da un viale molto trafficato come viale Dodici Settembre ma nessuno vede mai niente.

Tuttavia non si tratta dell’unico giardino sistematicamente deturpato. Un altro esempio è costituito dal Pincio: in questi giorni qualcuno si è divertito a disegnare figure oscene sulla superficie bianca di una delle panchine sistemate sulla salita al bastione. Si tratta del luogo dove si scattano le più belle fotografie che inquadrano allo stesso tempo la statua di Cesare Augusto e l’arco. Più volte l’Amministrazione Comunale è stata costretta ad intervenire per far ripulire.

