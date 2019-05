Urtato da un'auto sbatte â€‹violentemente a terra: grave un ciclista 18enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Scontro auto-bici al Lido di Fano, ieri intorno alle 17.45: rovinose le conseguenze per il ciclista, un diciottenne trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. Rilevanti e numerose le lesioni riportate sia nello scontro con il veicolo, una Fiat Punto condotta da una fanese di 37 anni, sia a causa della caduta a terra. Codice giallo (urgenza) per il giovane, mentre la donna al volante non ha riportato traumi di particolare gravità. Sul posto dell’incidente, l’incrocio fra viale Carducci e via Rossini, due ambulanze del 118: il personale ha praticato le prime cure al ferito, poi un mezzo l’ha trasportato fino all’aeroporto di Fano, dov’è atterrata e ripartita l’eliambulanza. Rilievi affidati alla polizia locale, in corso di accertamento le cause dell’episodio.