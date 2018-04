Urtata dall'auto sulle strisce: «E' fuggito, aiutatemi a trovare il pirata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - E’ ancora caccia alla persona alla guida dell’auto che venerdì pomeriggio intorno alle 16 ha urtato una ragazza mentre questa si trovava sulle strisce pedonali della rotatoria in via Pertini all’altezza della Coop ed ha proseguito la guida lungo l’interquartieri senza fermarsi a prestarle soccorso.La stessa ragazza rimasta coinvolta, per fortuna con conseguenze lievi, ha lasciato sui social un messaggio dove ringrazia pubblicamente le persone che l’hanno soccorsa, in particolare una ragazza di nome Sara e chiede a chiunque abbia notizie in merito di contattarla. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Fano e dalla testimonianza di una delle persone presenti si è appreso che alla guida dell’auto, una Fiat Punto di colore grigio scuro o blu vecchio modello, che ha investito la ragazza, ci sarebbe stata una persona anziana. Tuttavia dalle persone ascoltate non risulta che nessuno abbia letto la targa del veicolo e al momento non si è risaliti al proprietario o al conducente dell’auto incriminata.