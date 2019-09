Chiusi il liceo Nolfi e l'Iis di Urbino: duemila studenti sono senza aule

di Gianluca Murgia

FANO - Allarme rosso a 10 giorni dall’inizio delle lezioni. I due edifici che ospitano il liceo Nolfi, in base a verifiche statiche e di vulnerabilità sismica, sono stati ritenuti non idonei ad ospitare studenti. Tradotto: le lezioni si dovranno svolgere in un’altra sede. Il plesso di via Tomassoni 4 sarà recuperato e reso di nuovo fruibile, dopo mirati interventi su alcuni elementi strutturali, indicativamente a dicembre. L’edificio ex Carducci al numero 2 di via Tomassoni, invece, non ospiterà mai più studenti.La notizia è giunta inaspettata in Provincia dove, ieri sera, si è tenuto un summit con sindaci, assessori e dirigenti scolastici. Per gli studenti fanesi del Nolfi si sono ipotizzate due soluzioni tampone. Tra queste l’impiego di moduli prefabbricati (delle piccole casette da piazzare in aree ancora da individuare ma che devono avere allacci per i servizi igienici e riscaldamenti) o lezioni pomeridiane in aule “prestate” da altre scuole fanesi.