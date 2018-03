Fano e Urbino chiudono ancora le scuole Pesaro solo le superiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Il maltempo resiste con qualche nevicata all’interno e le piogge che cominciano a colpire la costa. Il sindaco di Fano ha deciso per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia venerdì che sabato, mentre quello di Urbino per ora ha diposto la chiusura solo per venerdì. Diverso il discorso per Pesaro: resteranno chiuse solo le superiori e venerdì riapriranno asili, materne, elementari e medie. E’ lo stesso sindaco Ricci a spiegarlo in un video, fatto per evitare le fake newsNon è stata una decisione semplice sta volta – ha scritto Ricci sui social -. Abbiamo deciso una riapertura parziale per domani venerdì 2 marzo. Nidi, materne, elementari e medie saranno aperte. Le scuole superiori rimarranno invece chiuse.Le strade della città sono tutte transitabili e tutte le previsioni prevedono pioggia nelle prossime ore e domani. Pertanto vogliamo ridurre i disagi alle famiglie e tornare gradualmente alla normalità. Chi ha bambini piccoli ha di solito scuole e servizi abbastanza vicino a casa.I ragazzi delle superiori invece spesso provengono da territori più lontani e collinari. Con la nevicata inaspettata di oggi, non siamo in grado di sapere quanti disagi ci saranno per arrivare a pesaro da tutto il territorio e da altri comuni.Ringrazio ancora gli operai delComune di Pesaro e della Marche Multiservizi, i vigili e le forze dell’ordine. Fino ad ora abbiamo gestito molto bene l’emergenza, sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto.#wepesaroPs. Il video me lo ha fatto mia figlia. È venuto cosi così, non era molto contenta di quello che dicevo. Fa le medie”.