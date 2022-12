FANO - Atti osceni davanti a una minorenne che vive a Sant’Orso: l’uomo, un fanese sulla quarantina, è stato individuato dal personale del commissariato e ha già pagato 10.000 euro di sanzione. L’episodio è avvenuto durante una serata dello scorso fine settimana, tra le 22.30 e le 23. Proprio in quei giorni gli agenti di polizia, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, erano impegnati in alcuni controlli straordinari che puntavano a prevenire gli eccessi giovanili.

Nel caso di Sant’Orso, però, l’eccesso è stato di un uomo in età matura. La ragazza, poco meno che maggiorenne, era appena scesa dalla bicicletta e si stava dirigendo verso il portone d’ingresso, quando le si è parato davanti un uomo intento a masturbarsi. Spaventata, la giovane si è allontanata e poco dopo era in commissariato per segnalare ciò che era successo, mentre stava rientrando a casa. Il quarantenne fanese è stato rintracciato dalla polizia e gli è stata comminata una sanzione, peraltro salatissima: gli atti osceni sono infatti considerati un illecito amministrativo.

Assai probabile che l’uomo abbia seguito la ragazza, sfruttando il momento a lui più favorevole per dare sfogo alle pulsioni. I controlli straordinari si sono concentrati nelle vicinanze degli esercizi pubblici più frequentati dai giovani, presidiata inoltre la viabilità principale. Fine settimana ad altra gradazione alcolica per due persone, entrambe trovate in stato di ubriachezza. Il primo episodio, a Bellocchi di Fano, riguarda un immigrato originario dell’Est europeo: la polizia gli ha contestato una violazione amministrativa, che prevede il pagamento di oltre 100 euro. Stessa infrazione per un giovane che in piena notte si trovava al ponte Storto insieme con un gruppo di coetanei.