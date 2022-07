FANO - Torna a cucirsi lo scudetto sul petto Lollo Marcantognini. E stavolta il titolo tricolore del calcio amputati è veramente roba di casa. A conquistarlo infatti lo Sporting Amp Football presieduto da Paolo Marcantognini, papà di Lollo, che con questa società ha raccolto l’eredità della Nuova Montelabbate con cui Marcantognini jr era salito sul tetto d’Italia la prima volta.

Dopo di allora i due scudetti consecutivi di Vicenza che ieri al “Mancini” ha però dovuto riconsegnare lo scettro. Il 2-0 finale non rende totalmente giustizia al montelabbatese Luigi Magi e ai suoi compagni, che nella gara decisiva hanno dominato i veneti, sfiorando più volte il vantaggio anche con Marcatognini già nel corso del primo tempo.

Partita sbloccata ad inizio ripresa grazie al piazzato di Raffetto senza che poi i campioni d’Italia in carica abbiamo dato segno di reazione. In grado di incidere soltanto Padoan che con l’unica vera conclusione ospite ha colpito il palo esterno.

Decisamente più chiare le opportunità costruite dallo Sporting per il raddoppio, con Qualit a centrare il montante a portiere battuto e Lunaschi a fallire da pochi passi prima di rifarsi con gli interessi, infilando in diagonale dopo una iniziativa personale il 2-0 un attimo prima del triplice fischio.

Solo la vittoria avrebbe garantito la conquista dello scudetto alla squadra guidata da Paolo Palazzi, in ritardo di due lunghezze in una classifica che dopo lo 0-0 nello scontro diretto dell’andata, vedeva Magi e compagni costretti ad inseguire per effetto dell’altro pareggio maturato sul campo della Levante Pegliese in una gara affrontata in condizioni di emergenza. Il Vicenza aveva invece fatto filotto nelle due sfide con i liguri e in quelle con Roma, altra iscritta al torneo organizzato dalla Fispes.

Per Lollo Marcantognini altra enorme soddisfazione che si aggiunge alle partecipazioni con la Nazionale alle più importanti competizioni internazionali e alle vittorie e ai record centrati nell’atletica leggera.