L'imbarcazione si ribalta vicino a riva a Fano: morto il padre, grave il figlio

FANO - Tragedia in mare questa mattina a Fano, nelle acque davanti allo stabilimento balneare Bagni Crida. Una piccola imbarcazione, con a bordo una famiglia, si sarebbe ribaltata in prossimità della riva con un bilancio pesantisssimo: morto il padre ed uno dei figli, di 12 anni, in gravi condizioni. Per soccorrerlo è intervenuta anche l'eliambulanza. A quanto si apprende, un altro figlio, di 8 anni, che era stato dato per disperso sarebbe stato ritrovato. Sul posto, oltre ai soccorritori, i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria.

+++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++